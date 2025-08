Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Golfclubs - schwarzen Skoda Octavia angefahren und geflüchtet (05.08.2025)

Steißlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag auf dem Parkplatz des Golfclubs in der Kapellenstraße hinterlassen. Im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 20 Uhr streifte der Unbekannte den dort abgestellten schwarzen Skoda Octavia im Bereich der linken Heckstoßstange und der Fahrertür. Anschließend flüchtete er.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

