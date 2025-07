Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Körperverletzung und Beleidigung

Rastatt (ots)

Nachdem zwei 17-Jährige am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr auf der Karlsruher Straße von zwei ebenfalls 17-Jährigen offenbar ohne Grund zuerst verbal und danach körperlich angegangen und verletzt worden seien, kam es in der Folge zu einem Polizeieinsatz. Als die Polizei eintraf zeigten sich die beiden Tatverdächtigen äußerst unkooperativ und aggressiv. Ihnen wurde aufgrund ihres provokativen und aggressiven Verhaltens ein Platzverweis ausgesprochen. Da die beiden Jugendlichen diesem nicht nachkamen, wurden sie in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zum Polizeirevier beleidigten die beiden die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach und massiv. Es wurden nun mehrere Strafanzeigen gegen die beiden 17-Jährigen eingeleitet. /ra

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell