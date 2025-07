POL-OG: Baden-Baden - Zeugenaufruf nach zwei Bränden in der Innenstadt

Offenburg (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 14:45 Uhr soll ein 30-Jähriger in der Offenburger Stadtmitte Passanten beleidigt haben und handgreiflich geworden sein. Dabei habe er eine 49-Jährige leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter soll unter Betäubungsmitteleinfluss gestanden haben. Dem 30-Jährigen wurde von der Polizei ein Platzverweis ausgesprochen, an welchen er sich nicht hielt. Daraufhin wurde er in ...

mehr