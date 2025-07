Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ingewahrsamnahme

Kehl (ots)

Eine Zeugin meldete am Dienstagabend gegen 19 Uhr eine alkoholisierte Person in der Hauptstraße, die herumschreien und randalieren soll. Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnte der amtsbekannte Mann auf dem Marktplatz angetroffen werden. Aufgrund seines Verhaltens wurde dem Störenfried ein Platzverweis für den Marktplatz, die Fußgängerzone sowie den Bahnhofsvorplatz ausgesprochen. Daraufhin verließ er die Örtlichkeit. Wenige Minuten später viel er erneut an einer Tramhaltestelle vor dem Rathaus auf. Da er gegen einen Ticketscanner schlug und sich mit Passanten prügeln wollte, wurde er zum Polizeirevier Kehl gebracht. Letztendlich musste er die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen.

/ph

