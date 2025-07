Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bischweier (ots)

Am Dienstag wurde ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad bei einer Fahrzeugkontrolle an der Kreuzung Murgtalstraße "Im Rainacker" im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten, der ohne die erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen habe. Das Motorrad sei durch technische Veränderungen weit über die zugelassene Geschwindigkeitsbegrenzung hinaus erweitert worden, wodurch eine andere Fahrerlaubnis Klasse benötigt wird. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

/th

