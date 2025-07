Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Eine VW-Touran-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug am Samstag, von 11 Uhr bis 19 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrum im ersten Obergeschoss, in der Theodor-Bergmann-Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken den ordnungsgemäß geparkten VW-Touran, welcher vorwärts eingeparkt in der Parklücke stand. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle ohne den erforderlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Pkw SUV, dieser transportierte auf einer speziellen Fahrradhalterung, welche am Heck angebracht war, zwei Fahrräder. Wer Angaben zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher machen kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 07225 / 9887 - 0 bei der Polizei in Gaggenau melden. /vo

