Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tatverdächtiger nach Mülltonnenbrand

Erfurt (ots)

Erneut rückten Erfurter Einsatzkräfte zu einer brennenden Mülltonne aus. Gegen 22:45 Uhr hatte ein Mann in der Carl-Zeiß-Straße einen Abfallbehälter in Brand gesteckt und flüchtete. Die Einsatzkräfte rückten aus und durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr wurde der Brand schnell gelöscht werden, so dass die Mülltonne weiterhin nutzbar ist. Durch weitere polizeiliche Ermittlungsarbeit konnte ein Tatverdächtiger in Erfahrung gebracht werden. Der 58-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung verantworten. (SE)

