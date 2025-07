Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr- Frontalkollision unter mutmaßlichem Betäubungsmitteleinfluss

Lahr (ots)

Am Montagabend gegen 18:15 Uhr kam es in der Alten Rheinstraße auf der Bahnbrücke zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Grund dafür soll die mutmaßliche Ablenkung des 25-jährigen Porsche-Fahrers gewesen sein. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 25-Jährige keinen Alkohol zu sich genommen hatte. Da der Porsche-Fahrer jedoch bereits kurze Zeit zuvor einen Auffahrunfall versursacht haben soll und einen verwirrten Eindruck machte, ergab sich der Verdacht auf einen möglichen vorangegangenen Drogenkonsum. Daher wurde in der Folge eine Blutentnahme angeordnet. Ihn erwartet nun eine Anzeige. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

