Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald -Handyortung nach Diebstahl deckt Marihuana-Plantage auf

Schutterwald (ots)

Nachdem an einer Unfallstelle das Handy einer alkoholisierten Autofahrerin entwendet wurde, konnte das Mobiltelefon geortet und darüber hinaus eine Marihuana-Plantage gefunden werden. Am Sonntagmorgen gegen 2:50 Uhr endete die Fahrt der 42-Jährigen auf der L 99 zwischen Neuried-Dundenheim und Schutterwald-Höfen, wo sie offenbar aufgrund ihrer Alkoholisierung von rund 1,7 Promille von der Fahrbahn abkam. Während der Unfallaufnahme gab die Autofahrerin an, dass ihr Handy verschwunden sei. Ihren Tatverdacht richtete sie gegen Zeugen, die ihr helfen sollten den Notruf zu verständigen, sich aber vor Eintreffen der Polizei entfernt hatten. Das gestohlene Mobiltelefon konnte im Anschluss erfolgreich per App in Schutterwald geortet werden. Im Zuge der Ermittlungen wurde dort eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt, bei der die Polizeibeamten das gesuchte Handy sicherstellen. Zudem fanden die Ermittler rund 200 Gramm Cannabis sowie eine Marihuana-Indoor-Plantage mit mehreren Cannabis-Pflanzen. Gegen den 37-jährigen Wohnungsinhaber werden nun weitere Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell