Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahren unter Alkoholeinfluss

Kehl (ots)

Am Dienstagfrüh gegen 2:20 Uhr fuhr eine Audi-Fahrerin auf der Straßburger Straße in Fahrtrichtung Straßburg. An der Abzweigung zum Busbahnhof wurde zu diesem Zeitpunkt eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Beim Einfahren in die Kontrollstelle touchierte die Audi-Fahrerin den Bordstein. Bei der anschließenden Überprüfung der 25-Jährigen konnte festgestellt werden, dass sie offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Überdies liegt gegen die Frau eine Fahrerlaubnissperre wegen einer Trunkenheitsfahrt vor. Die Frau erwartet gleich mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell