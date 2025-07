Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Offenburg (ots)

Zu erheblichen Widerständen und tätlichen Angriffen gegen Polizeibeamte kam es am Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, auf einem Parkplatz vor einer Diskothek in der Weststadt. Nachdem der Sicherheitsdienst der Polizei Streitigkeiten aus einer Personengruppe heraus meldete, wurde die Örtlichkeit mit mehreren Streifenwagenbesatzungen aus verschiedenen Polizeirevieren angefahren. Vor Ort kam es beim Eintreffen der Polizeikräfte zu ersten Beleidigungen gegen die eingesetzten Beamten. Hierbei gab sich als Wortführer der etwa 15-köpfigen Gruppe ein 23-Jähriger zu erkennen. Nach Abklärung des Sachverhaltes wurde der Personengruppe seitens der Polizei ein Platzverweis für das Parkplatzgelände der Diskothek ausgesprochen. Da man dem Platzverweis nur zögerlich nachkam und der 23-Jährige die Polizeibeamten weiterhin beleidigte und bedrohte, wurde dieser in polizeilichen Gewahrsam genommen. Daraufhin wurden die Polizeikräfte von mehreren hochaggressiven männlichen Personen umringt. Nur durch die Anwendung unmittelbaren Zwangs konnten die versuchten Übergriffe gegen die Beamten unterbunden werden. Aus der Gruppe heraus kam es zu weiteren üblen Beleidigungen. Nachdem ein 18- und ein 20-Jähriger körperlich und aggressiv auf einzelne Einsatzkräfte los gingen, wurde von den Polizeibeamten, nach vorheriger Ankündigung, Pfefferspray eingesetzt. Beide Personen wurden im Anschluss ebenfalls in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen die drei Tatverdächtigen wird nun unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Beleidigung, Bedrohung, Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell