POL-OG: Kehl, Leutesheim - Leicht verletzte Radfahrerinnen

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr fuhr der Fahrer einer landwirtschaftlichen Maschine im Rahmen von Feldarbeiten an der K5373 rückwärts auf einen Fahrradweg. Hierbei wurde eine auf dem Radweg fahrende 12-jährige Radfahrerin vom Heck der Landmaschine erfasst und stürzte in Folge zu Boden. Das Vorderrad des hinter dem Mädchen radelnde Vater wurde ebenfalls leich erfasst. Die vorausfahrende Mutter, die den Breich bereits passiert hatte, kam aufgrund ihrer Beobachtungen alleinbeteiligt zu Fall. Glücklicherweise wurden Mutter und Tochter nur leicht verletzt und bedurften keiner notfallmedizinischer Versorgung vor Ort. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Unfallermittlungen aufgenommen.

