Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Uder (ots)

Am Montag, gegen 17.40 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Radfahrer den Radweg von Heiligenstadt kommend in Richtung Uder. Als er die Straße K102 passieren wollte, kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw eines 34-Jährigen, der in Richtung Rengelrode unterwegs war. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sowohl am Fahrrad als auch am Pkw entstand Sachschaden.

