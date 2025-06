Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gartenhaus

Kleinwerther (ots)

Wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in ein Gartenhaus ermittelt die Polizei seit Montagabend. Zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 18 Uhr, waren Unbekannte gewaltsam in das Gartenhaus An der Allee eingedrungen. Daraus erbeuteten der oder die Täter diverse Gegenstände wie etwa ein Fernglas und eine Solarlampe. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Bereich.

Wer etwas beobachtet hat, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 014125

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell