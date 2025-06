LPI-NDH: Ausweichmanöver endet mit Unfallschaden - Polizei bittet um Zeugenhinweise!

Artern (ots) - Am Montagvormittag entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 8 und 12 Uhr einen Simson Star aus der Saline Straße. Das rote Kleinkraftrad mit lilafarbenen Felgen wurde am Stadion beim Schwimmbad an einem Lichtmast abgeparkt und gesichert. Der oder die Täter sollen in Richtung Salzdamm geflüchtet sein. Es entstand ein Beuteschaden von mehreren tausend Euro. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei den Polizeibeamten ...

mehr