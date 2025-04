Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autofahrer angefahren - Zeugen gesucht

Wörth am Rhein (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 11:00 Uhr kam es in der Eisenbahnstraße in Maximiliansau zu einem Streitgespräch zwischen zwei Männern aufgrund des gegenseitigen Fahrverhaltens. Der bislang unbekannte Täter hupte aus bislang nicht bekannter Ursache an jeder Einmündung an der der vorausfahrende 39-jährige Geschädigte anhielt um bevorrechtigten Fahrzeugen die Vorfahrt einzuräumen. Als der Geschädigte den Mann ansprechen wollte, fuhr dieser mit seinem Auto wieder an und erwischte den Geschädigten am Bein, wodurch dieser stürzte. Der Geschädigte wurde nicht verletzt. Anschließend entfernte sich das Auto in Richtung Maximilianstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Das Auto wurde als silberner Kleinwagen mit französischer Zulassung beschrieben. Zeugen, welche den Sachverhalt beobachten konnten, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

