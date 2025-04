POL-PDLD: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Landau (ots) - Am Mittwoch, den 23. April 2025, gegen 16:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Bewohnerin. Die Geschädigte wurde im Aufzug von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihr einen 20-Euro-Schein überreichte und vorgab, dass sie diesen verloren habe. Die Dame verneinte dies und öffnete ...

