Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem(dro) Am Nachmittag des 13.02.2025 wurde eine unbekannte Person auf einem Grundstück eines Einfamilienhauses in Bockenem festgestellt und die Polizei in Bad Salzdetfurth informiert. Die alarmierte Polizeistreife konnte vor Ort einen ortsfremden Pkw und eine männliche Person feststellen, die sich von dem Grundstück kommend, den Polizeibeamten näherte. Nach Sachverhaltsaufnahme konnte ein versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl festgestellt werden. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage konnte die zuvor angetroffene Person als Tatverdächtiger identifiziert werden. Im Weiteren konnten bei der Person Aufbruchwerkzeug und Betäubungsmittel festgestellt werden. Der Mann wurde der Polizeidienststelle in Bad Salzdetfurth zugeführt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31jährigen deutschen Staatsangehörigen aus dem Kreis Goslar. Eine Überprüfung ergab, dass an dem Pkw des Mannes Kennzeichen montiert waren, die zuvor entwendet worden waren. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Nach Beendigung der Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell