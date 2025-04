POL-PDLD: Ölfässer illegal entsorgt - Zeugen gesucht

Schweighofen (ots) - Am 24.04.25, zwischen 09:00 und 16:00 Uhr, wurde in der Hauptstraße, auf Höhe Anwesen Nummer 57, der Außenspiegel eines Toyota Yaris im Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 500.- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer ...

mehr