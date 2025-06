Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlene Simson gesucht

Artern (ots)

Am Montagvormittag entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 8 und 12 Uhr einen Simson Star aus der Saline Straße. Das rote Kleinkraftrad mit lilafarbenen Felgen wurde am Stadion beim Schwimmbad an einem Lichtmast abgeparkt und gesichert. Der oder die Täter sollen in Richtung Salzdamm geflüchtet sein. Es entstand ein Beuteschaden von mehreren tausend Euro.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei den Polizeibeamten des Kyffhäuserkreises unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden. Auch wenn Sie Hinweise zum Verbleib des Kleinkraftrades geben können, kontaktieren Sie bitte die Polizei.

Aktenzeichen: 0140890

