LPI-EF: Betrunkener Autofahrer verursacht 12.000 Euro Schaden

Erfurt (ots) - In der Johannesvorstadt verursachte ein Einbrecher in der Nacht zu Sonntag einen enormen Schaden. Der Unbekannte hatte zunächst die automatische Glasschiebetür einer Bäckerei in der Johannesvorstadt zerstört. Durch einen Spalt gelangte er anschließend in den Verkaufsraum. Dort versuchte er zunächst die Kasse zu öffnen. Nachdem dies misslang, riss er den Scanner des Kassensystems ab. Er schnappte sich ...

mehr