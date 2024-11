Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: VW Camper gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen hatten es Unbekannte auf einen roten VW Camper abgesehen. Dieser war auf dem Außengelände eines Erfurter Abschleppunternehmens abgestellt gewesen. Die Diebe verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Außenbereich in der Rudolstädter Straße. Anschließend brachen sie in das Fahrzeug ein und fuhren mit ihrer Beute im Wert von fast 35.000 Euro davon. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den roten VW California Beach mit silberfarbenem Fahrradträger gesehen haben und weitere Angaben machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0297284 entgegen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell