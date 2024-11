Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Schaden nach Einbruch

Erfurt (ots)

In der Johannesvorstadt verursachte ein Einbrecher in der Nacht zu Sonntag einen enormen Schaden. Der Unbekannte hatte zunächst die automatische Glasschiebetür einer Bäckerei in der Johannesvorstadt zerstört. Durch einen Spalt gelangte er anschließend in den Verkaufsraum. Dort versuchte er zunächst die Kasse zu öffnen. Nachdem dies misslang, riss er den Scanner des Kassensystems ab. Er schnappte sich zudem Softdrinks und Kuchenstücke. Im Nebenraum fand er noch ein Tablet und flüchtete mit seiner Beute im Wert von 1.500 Euro. An der Tür sowie am Kassensystem hinterließ er Schäden von etwa 10.000 Euro. (SE)

