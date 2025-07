Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Motorradfahrer gestürzt

Baden-Baden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der L84A wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 17.45 Uhr fuhr der 61-jährige Fahrer einer MV Agusta von Baden-Baden in Richtung Varnhalt. Nach der Klosterschänke überholte er mehrere Fahrzeuge und kam beim Wiedereinscheren, offenbar aufgrund eines Fahrfehlers, alleinbeteiligt zu Fall. Bei dem Sturz zog sich der Kradfahrer schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

/bab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell