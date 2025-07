Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen eingeleitet

Lahr (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben nach dem mutmaßlichen Angriff eines Mannes auf seine Frau im häuslichen Umfeld Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 81 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus noch nicht abschließend geklärten Gründen seine in derselben Wohnung lebenden Ehefrau mit einem hölzernen Gegenstand verletzt haben. Die Frau konnte sich nach dem mutmaßlichen Angriff gegen 1.30 Uhr in ein Zimmer flüchten und im weiteren Verlauf einen Angehörigen verständigen, der sie zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Sie wurde bei dem Vorfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Angreifer wurde im Verlauf des Donnerstagmittags an seiner Wohnanschrift in einem Lahrer Stadtteil vorläufig festgenommen. Am Freitag wurde der Mann einer Haftrichterin vorgeführt, die dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg folgte und Untersuchungshaft anordnete. Der Verdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

