Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Feuer schnell unter Kontrolle

Ringsheim (ots)

Zu einem Zimmerbrand kam es am Donnerstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Ruster Straße. Gegen 11 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Ortenau Rauch aus einem Gebäude in Ringsheim gemeldet. Die eingesetzten Feuerwehrleute stellten vor Ort den Brand eines Zimmers im zweiten Obergeschoss fest, den sie schnell unter Kontrolle hatten. Personen kamen nicht zu Schaden. Anwesende Personen mussten das Gebäude vorübergehend verlassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Die Klärung der genauen Brandursache ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell