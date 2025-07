Bühl (ots) - Der Brand einer Scheune in der Straße "Kettenmatt" rief am Donnerstagabend Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeireviers Bühl auf den Plan. Bereits bei Eintreffen der Polizeistreife gegen 21 Uhr stand die gesamte Scheune in Vollbrand. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 55.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die ...

