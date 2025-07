POL-OG: Lahr, Sulz - Gefährliche Körperverletzung

Gutach (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es in der Straße "Steinrücken" zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter. Eine 32-jährige Frau und ihr gleichaltriger Begleiter wurden auf frischer Tat ertappt, als die Frau in dem Supermarkt mehrere Waren in ihrem Rock versteckt haben soll, während der Mann die Blicke möglicher Zeugen abgeschirmt haben soll. Die Mitarbeiter des Supermarktes ...

mehr