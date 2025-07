Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl

Gutach (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es in der Straße "Steinrücken" zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter. Eine 32-jährige Frau und ihr gleichaltriger Begleiter wurden auf frischer Tat ertappt, als die Frau in dem Supermarkt mehrere Waren in ihrem Rock versteckt haben soll, während der Mann die Blicke möglicher Zeugen abgeschirmt haben soll. Die Mitarbeiter des Supermarktes wurden jedoch auf das Treiben aufmerksam, sprachen die Tatverdächtigen an und informierten die Beamten des Polizeipostens Wolfach. Bei der Durchsuchung konnte ein Diebesgut im Wert von über 160 Euro sichergestellt werden, unter anderem 18 Packungen Shampoo sowie zehn LED-Gartenlichter. Die beiden Personen erwarten nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

