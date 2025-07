Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Vorfahrt missachtet

Ottersweier (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr kam es in der Neusatzer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 19.000 Euro entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 42-jährige Fahrerin die Hubstraße in Richtung Neusatzer Straße befahren haben und dabei ein Stoppschild missachtet haben. Dies führte dazu, dass sie die Vorfahrt einer 74-jährigen Suzuki-Fahrerin missachtete, was schließlich zu einem Zusammenstoß der beiden Autos führte.

/ra

