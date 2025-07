Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Motorradfahrer schwer verletzt

Oppenau (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 11:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße K5370 zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Suzuki-Fahrer befuhr zusammen mit einer Motorradgruppe die K 5370 in Richtung Oppenau. In einer leichten Rechtskurve vor dem Studentenfelsen soll der Motorradlenker den vor ihm fahrenden Lastkraftwagen mit Anhänger überholt haben. Dabei sei er ganz nach links gefahren und soll einen Bordstein gestreift haben, weshalb er stürzte. Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. /ra

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell