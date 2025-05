POL-MG: Einbrecher stiehlt Fahrrad - und stellt ein anderes hin

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht vom Montag, 12. Mai, auf Dienstag, 13. Mai, wurden im Mönchengladbacher Stadtgebiet zwei Pkw entwendet. Die Täter sind bislang unbekannt. Der Halter eines schwarzen Mercedes Sprinter berichtete der Polizei, dass er den Transporter am Montagabend gegen 21 Uhr an der Straße Moosheide abgestellt habe. Am Dienstagmorgen um 8.15 Uhr war das Auto dann nicht mehr aufzufinden. Ein ...

