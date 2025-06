Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Volltrunken mit dem Auto durch Jena

Jena (ots)

Am Samstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, wurde der Polizei Jena ein scheinbar volltrunkener Mann gemeldet, welcher auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Oßmaritzer Straße in Jena Winzerla neben seinem Pkw liegt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 74-jährigen Mann schließlich neben seinem Fiat feststellen. Er befand sich augenscheinlich in volltrunkenen Zustand und war neben dem Fahrzeug gestürzt. Vor Ort wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher ein Ergebnis von knapp 2 Promille zeigte. Bei der Befragung gab der Mann schließlich an, dass er mit dem Auto zuvor von seinem Garten bis auf den Parkplatz gefahren ist. Wie er die Strecke zurückgelegt hat, ohne einen Verkehrsunfall zu verursachen, scheint reines Glück gewesen zu sein. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

