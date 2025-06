Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gewalttäter auf der Flucht in fremder Wohnung gestellt

Jena (ots)

Gleich mehrere Personen hat ein 22-jähriger, männlicher Tatverdächtiger am Freitag dem 20.06.25 gegen ca. 16:00 Uhr in Jena-Lobeda in der Stauffenbergstraße nacheinander durch körperliche Gewalt verletzt. Personenbeschreibung: rötliches kurzes Haar, helle Haut, dunkle Hose, ca. 175 cm, Oberkörper unbekleidet. Neben einem 15-jährigen Mädchen, welches sich gerade in einem angrenzenden Supermarkt aufhielt und einem Mitarbeiter des Supermarktes, verletzte der Tatverdächtige (Oberkörper frei, Alkohol und Drogen Intoxikation) auch einen 87 jährigen Rentner an dessen Wohnung in der Stauffenbergstraße, durch körperliche Gewalt. Auf frischer Tat angetroffen, versuchte der Täter sich dem Zugriff der Polizei durch Flucht zu entziehen. Dabei lief dieser in ein Mehrfamilienhaus und weiter in die Wohnung eines fremden Rentners, wo er sich verstecken wollte. Dank des schnellen und entschlossenen Handels der Beamten der Polizei Jena konnte der Täter zügig in der Wohnung des Rentners überwältigt und festgenommen werden. Entsprechende Strafanzeigen wurden aufgenommen. Die Ermittlungen zu den Tatumstände dauern an.

Hat jemand die Tathandlungen beobachten können? Gibt es eventuell weitere Geschädigte Personen? Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter Tel.: 03641-810

