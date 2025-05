POL-LIP: Kreis Lippe/Bad Salzuflen. 16-Jährige aus Klinik vermisst - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots) - Am Donnerstag (22.05.2025) führte die lippische Polizei im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes kreisweit verschiedene Zweirad-Kontrollen durch. An unterschiedlichen Standorten kontrollierten Teams der Verkehrspolizei, ob sich Verkehrsteilnehmer an die geltenden Regeln zum Schutz von Menschen auf dem Zweirad halten und natürlich auch, ob die Zweiradfahrer selbst alles richtig machen. Die Bilanz: In der ...

mehr