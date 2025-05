Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Bilanz von kreisweiten Zweirad-Kontrollen.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (22.05.2025) führte die lippische Polizei im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes kreisweit verschiedene Zweirad-Kontrollen durch. An unterschiedlichen Standorten kontrollierten Teams der Verkehrspolizei, ob sich Verkehrsteilnehmer an die geltenden Regeln zum Schutz von Menschen auf dem Zweirad halten und natürlich auch, ob die Zweiradfahrer selbst alles richtig machen.

Die Bilanz:

In der Hans-Hinrichs-Straße in Detmold-Hiddesen ignorierten 20 Autofahrer das Überholverbot von Radfahrern. Dabei wurden zusätzlich 10 Personen am Steuer ertappt, die ihr Handy verbotenerweise während der Fahrt nutzten. Sie alle erhielten ein Bußgeld und einen Punkt in Flensburg. Bei der Kontrolle wurde ebenfalls festgestellt, dass ein 61-jähriger BMW-Fahrer gänzlich ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Auch in der Hauptstraße in Bad Salzuflen-Holzhausen erwischten die Einsatzkräfte einen 64-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades ohne Führerschein.

Die Fahrradfahrer in Lippe fielen bei den Kontrollen durchaus positiv auf. Hier waren lediglich ein Rotlichtverstoß sowie eine Nutzung des Handys am Lenker zu beklagen. Etwas anders zeigte es sich bei Kontrollen von Personen auf dem E-Scooter: Sieben Mal wurde zu zweit auf dem Scooter gefahren, obwohl das Fahrzeug nur für eine Person zugelassen ist. Drei E-Scooter-Fahrer fuhren trotz Verbot auf dem Gehweg, einer war ohne Versicherung unterwegs.

Motorräder waren am Kontrolltag - vermutlich aufgrund des Wetters - nicht allzu viele auf den lippischen Straßen unterwegs. Erfreulicherweise drehten alle, die kontrolliert wurden, ihre Runden mit angemessener Geschwindigkeit und waren nicht zu schnell.

Auch in Zukunft wird die Polizei im gesamten Kreisgebiet regelmäßig und unangekündigt Kontrollen im Straßenverkehr durchführen, um für mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu sorgen. Polizeirätin Julia Breitenstein, Leiterin der lippischen Direktion Verkehr: "Wir alle müssen uns die Fahrbahn sowie die Geh- und Radwege teilen - egal ob Sie sich zu Fuß, mit dem Auto, dem Rad, Motorrad oder dem E-Scooter auf den Weg machen. Bitte bestehen Sie nicht immer auf Ihr Recht, sondern schauen Sie auch nach links und rechts. Gegenseitige Rücksichtnahme ist das A und O im Straßenverkehr!"

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell