POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Käferstraße - grauen Peugeot Expert angefahren und geflüchtet (11.04.2025)

VS-SChwenningen (ots) - Insgesamt rund 6.500 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, den ein betrunkener Autofahrer am Sonntagmittag in der Straße "Im Brotkörble" gebaut hat. Gegen Mittag bog ein 28-jähriger Mercedes Sprinter-Fahrer von der Tuttlinger Straße in die Straße "Im Brotkörble" ab. In der ...

mehr