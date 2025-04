Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, K5756, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer prallt gegen Baum (12.04.2025)

Donaueschingen, K5756 (ots)

Am Samstagabend hat sich auf der Kreisstraße 5756 zwischen Donaueschingen und Pfohren ein Unfall ereignet. Gegen 23.30 Uhr war ein 29-jähriger Seat-Fahrer von Donaueschingen in Richtung Pfohren unterwegs. Nach dem Kreisverkehr am Ortsausgang kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 29-Jährigen einen Wert von über 2,8 Promille, weshalb er in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. An dem Seat entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich am Folgetag um das Auto.

Den 29-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des unter Alkoholeinfluss gebauten Unfalls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell