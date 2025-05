POL-LIP: Lage. Mofa-Fahrer stürzt und wird schwer verletzt.

Lippe (ots) - Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (21./22.05.2025) brachen Unbekannte mehrere Verteilerkästen eines Kieswerks in der Straße Beutebrink auf und richteten so einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro an. Gestohlen wurde nichts. Hinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

