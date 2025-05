POL-LIP: Kalletal-Varenholz. Verteilerkästen an Kieswerk beschädigt.

Lippe (ots) - In der Kissinger Straße wurde am Mittwochabend (21.05.2025) eine beschädigte Haustür an einem Mehrfamilienhaus festgestellt. Augenscheinlich versuchten bislang Unbekannte in das Haus einzubrechen. In welchem Zeitraum dies geschehen sein könnte, ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, melden sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

