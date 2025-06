Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erfolgreiche Vermisstensuche nach junger Frau

Jena (ots)

Am Samstagabend, kurz vor 22 Uhr wurde die Polizei Jena durch die zentrale Notaufnahme des Klinikums Jena informiert, dass eine junge Patientin nach der Behandlung abgängig sei. Die 20-Jährige wurde mit einem Krampfanfall zuvor eingeliefert und bekam Medikamente. Daraufhin flüchtete sie aus dem Klinikum und schrieb einer Freundin eine Nachricht mit Hinweisen auf ihren Aufenthaltsort. Nach Angaben des Klinikumspersonals ist die Frau dringend behandlungsbedürftig und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen initiiert. Unter anderem wurde ein Hubschrauber zur Absuche eingesetzt und eine Handyortung durchgeführt. Die Vermisste konnte schließlich gegen 00:45 Uhr durch Beamte der Polizei Jena im Bereich der Leitplanke der Autobahn in Höhe Jena Lobeda festgestellt werden. Die Vermisste befand sich in einer akuten medizinischen Notlage und wurde umgehend den Rettungskräften zugeführt.

