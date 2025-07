POL-OG: Baden-Baden - Vermisstensuche

Gaggenau (ots) - Am Dienstagabend gegen 21 Uhr kam es in einer Notunterkunft in der Waldstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 47-Jähriger soll auf einen 38-Jährigen mehrfach eingeschlagen und ihn bedroht haben. Er warf mehrere Gegenstände im Anwesen herum und zeigte sich sehr aggressiv. Die beiden haben sich in der Unterkunft ein Zimmer geteilt und es kam aus bislang unbekannten Gründen zum Streit. ...

