Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Bedroht und geschlagen

Gaggenau (ots)

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr kam es in einer Notunterkunft in der Waldstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 47-Jähriger soll auf einen 38-Jährigen mehrfach eingeschlagen und ihn bedroht haben. Er warf mehrere Gegenstände im Anwesen herum und zeigte sich sehr aggressiv. Die beiden haben sich in der Unterkunft ein Zimmer geteilt und es kam aus bislang unbekannten Gründen zum Streit. Die Männer waren mit über 2 Promille alkoholisiert. Der verletzte 38-Jährige rief immer wieder um Hilfe weshalb eine Mitbewohnerin aufmerksam wurde und die Polizei alarmierte. Als dies der 47-Jährige mitbekam soll er die 28-Jährige verbal bedroht haben. Da eine räumliche Trennung der beiden Männer nicht möglich war, wurde der 47-Jährige in der Folge in polizeilichen Gewahrsam genommen./ra

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell