Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wohnungstüre aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen

Gummersbach (ots)

Am Vormittag des vergangenen Donnerstags (15. Mai) drangen Kriminelle in eine Wohnung in der Bickenbachstraße in Gummersbach-Karlskamp ein. Sie brachen das Schloss der Wohnungstür auf, gelangten in die Räumlichkeiten, durchwühlten und leerten Schränke und Kommoden. Sogar Kissen wurden aufgerissen und die Füllung in der Wohnung verteilt. Die Einbrecher erbeuteten eine Geldbörse samt Inhalt, Schmuck, Bargeld, Elektrokleingeräte, zwei Mobiltelefone und eine Smartwatch. Es entstand ein Vermögensschaden im vierstelligen Bereich. Der Einbruch ereignete sich zwischen 08:00 Uhr und 11:45 Uhr.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell