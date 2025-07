Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Vortäuschen einer Straftat

Lahr (ots)

Ein vorangegangener Beziehungsstreit sorgte im Verlauf des Mittwochs für einen großangelegten Einsatz der Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge 50 Jahre alte Frau ihrem Lebensgefährten über eine Handynachricht mitgeteilt haben, dass sie Opfer einer Entführung geworden sei. Diesen vermeintlichen Umstand untermauerte sie mit mehreren weiteren Nachrichten. Der besorgte Mann verständigte daraufhin kurz vor 18 Uhr die Beamten des Polizeireviers Lahr, woraufhin in der Folge auch kriminalpolizeiliche Ermittlungen in Gang gesetzt wurden. Nach mehrfacher Ortung des Mobiltelefons der Gesuchten konnte sie nach mehrstündigen Suchmaßnahmen am Lahrer Bahnhof aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen ließen daraufhin nicht mehr auf eine Entführung schließen. Vielmehr dürfte der Grund ihres Verhaltens in dem vorangegangenen Disput zu suchen gewesen sein. Die Frau muss sich nun einem Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat stellen.

