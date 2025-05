Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Erhöhtes Einsatzaufkommen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst Remscheid

Remscheid (ots)

Am späten Nachmittag des 27. Mai 2025 kam es in Remscheid zu einem hohen Einsatzaufkommen der Feuerwehr. Innerhalb kürzester Zeit mussten die Einsatzkräfte zu mehreren Notfällen im Stadtgebiet ausrücken, was zu einer starken Auslastung der Einsatzkräfte führte.

Gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Trecknase, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Einsatzfahrzeugs des Rettungsdienstes und eines weiteren PKW. Die genaue Unfallursache wird derzeit geklärt. Verletzt wurde niemand, jedoch kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.

Parallel zu diesem Ereignis wurde die Feuerwehr zu einem medizinischen Notfall gerufen. Eine Person befand sich im häuslichen Umfeld in einer akuten internistischen Notlage.

Fast zeitgleich erreichte die Leitstelle ein weiterer Notruf: Mehrere Personen waren in einem steckengebliebenen Aufzug eingeschlossen. Auch hier rückten Kräfte der Feuerwehr aus, um die Eingeschlossenen zu befreien. Dabei unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Hasten.

Durch die Vielzahl der Einsätze innerhalb kürzester Zeit waren sämtliche Kräfte der Berufsfeuerwehr Remscheid gebunden.

Dank des koordinierten Zusammenspiels aller eingesetzten Einheiten konnten alle Einsätze zügig und professionell abgearbeitet werden.

