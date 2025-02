Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Diebstahl in Supermarkt

Werne (ots)

Die Personal- und Lagerräume eines Supermarktes an der Klöcknerstraße in Werne sind in das Visier eines bislang unbekannten Täters geraten. Dieser ist am Montag, 10.02.2025 gegen 13.45 Uhr dort eingedrungen, nachdem er augenscheinlich als Kunde den Verkaufsbereich passiert hatte.

Der Täter entwendete mehrere Kartons mit Zigaretten im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen konnten den Täter beobachten und beschreiben ihn wie folgt:

- Männlich - Dünn - Schwarze Haare - Schwarze Jogginghose - Turnschuhe - Schwarzer Hoodie mit schwarzer Weste

Nach dem Einbruch entfernte sich der Täter zu Fuß über den Hansaring in Richtung eines Baumarktes an der Stockumer Straße.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Hinweise zum Täter bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell