Feuerwehr Remscheid

FW-RS: F4 Hochhausbrand Karl-Arnold-Straße 6-8

Remscheid (ots)

Gegen 15.45 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der integrierten Leitstelle der Feuerwehr Remscheid ein, dass es auf einem Balkon im Hochhaus Karl-Arnold-Straße 6-8 brennen solle. Daraufhin wurden neben der Berufsfeuer die Freiwillige Feuerwehr Lüttringhausen, Lennep und Nord alarmiert. Weiterhin wurde der Rettungsdienst mit 2 Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der leitende Notarzt alarmiert. Vor Ort wurde eine starke Rauchentwicklung von einem Balkon im 1.OG festgestellt. Ein zufällig anwesender Freiwilliger Feuerwehrmann konnte die Einsatzkräfte zielführend einweisen. So wurde umgehend ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung eingesetzt. Gleichzeitig wurde eine Drehleiter vorsorglich in Stellung gebracht. Nach dem Aufbrechen der Wohnungseingangstür stellte der vorgehende Trupp einen massiven Wohnungsbrand fest. Das Feuer wurde bekämpft und gleichzeitig wurde die Wohnung durchsucht. Es befand sich keine Person in der Wohnung. Der Brand war so fortgeschritten, dass die Fenster zum Balkon geborsten waren und somit auch vom Brand betroffen war. Die Wohnung wurde abgelöscht und belüftet. Weitere Personen und Wohneinheiten waren nicht betroffen. Somit konnte die Einsatzstelle nach gut einer Stunde an die Polizei übergeben werden

