FW-RS: Brand in Kindertagesstätte an der Burger Straße

Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr Remscheid gegen 13:05 Uhr zu einem Brandereignis in einer Kindertagesstätte an der Burger Straße alarmiert. In einer Küche innerhalb einer Betreuungsgruppe kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Gebäude verraucht. Durch das umsichtige und schnelle Handeln der Erzieherinnen konnten alle Kinder sowie das Betreuungspersonal rechtzeitig ins Freie gebracht werden. Eine Erzieherin erlitt bei ersten Löschversuchen eine leichte Rauchgasvergiftung. Nach einer medizinischen Sichtung durch den Rettungsdienst konnte sie jedoch vor Ort verbleiben.

Die Feuerwehr ging unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor und konnte den Brand zügig lokalisieren und ablöschen. Ein größerer Sachschaden konnte durch das schnelle Eingreifen verhindert werden. Anschließend wurde das gesamte Gebäude durch Belüftungsmaßnahmen vom Brandrauch befreit.

Der reguläre Betrieb der betroffenen Kindergartengruppe musste für den restlichen Tag eingestellt werden. Die Kinder wurden bis zur Abholung durch ihre Eltern durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes betreut. Ein ortsansässiger Discounter stellte freundlicherweise kostenlose Getränke für die Kinder zur Verfügung.

Die Feuerwehr Remscheid war mit rund 28 Einsatzkräften vor Ort. Die Einsatzmaßnahmen dauerten bis etwa 14:45 Uhr an. Für die Dauer des Einsatzes musste die Burger Straße zeitweise voll gesperrt werden.

