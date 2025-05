Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Heckenbrand droht auf Wohngebäude überzugreifen

Remscheid (ots)

Am Abend des 13. Mai wurde die Feuerwehr Remscheid zum Brand einer Hecke in den Ortsteil Blumental alarmiert. Das Feuer breitet sich schnell aus und es besteht die Gefahr das der Brand auf ein Wohngebäude übergeht, so lauteten zusammengefasst die ersten Meldungen, die über den Notruf kamen.

Durch die Leitstelle der Feuerwehr wurden umgehend drei Löschfahrzeuge eine Drehleiter und der Führungsdienst zur Einsatzstelle geschickt.

Auf der Anfahrt konnte bereits eine leichte Rauchwolke ausgemacht werden, beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnte die gemeldete Lage bestätigt werden.

Es brannte eine Thujahecke auf ca. 20 m Länge und 2 m Breite und drohte auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen. Eine Gartenlaube auf dem Nachbargrundstück hatte ebenfalls Feuer gefangen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand innerhalb von kürzester Zeit mit 2 C-Rohren gelöscht werden und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Die beiden angrenzenden Wohngebäude wurden anschließend noch durch die Feuerwehr kontrolliert. Eine Person auf einem Nachbargrundstück wurde durch umherfliegende Glutteilchen leicht verletzt, musste aber nicht behandelt werden.

Die Brandursache ist der Feuerwehr unbekannt.

Insgesamt waren 14 Kräfte der Feuerwehr mit 5 Fahrzeugen vor Ort um das Feuer zu löschen. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

